Governo de PE Pernambuco fechará shoppings, bares, restaurantes e comércio de praia por conta do coronavírus

247 - O governo de Pernambuco mandou fechar shoppings, bares, restaurantes, salões de beleza e correlatos, clubes sociais, lanchonetes e comércio de praia, com o objetivo de conter o avanço coronavírus no estado. A determinação, válida a partir do próximo sábado (21), foi anunciada durante um pronunciamento do governador Paulo Câmara (PSB) nesta quinta-feira (19). A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgou que, até essa quarta-feira (18), que 22 pessoas estavam infectadas pela doença em Pernambuco.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, bares e restaurantes poderão continuar a funcionar, desde que apenas para a realização de entregas. Os parques e as praias continuarão abertos para corridas, caminhadas e outras práticas esportivas.

"A mensagem principal que quero deixar para cada um dos senhores e das senhoras é que precisamos que o máximo possível de pessoas permaneçam em suas casas. Limitem, efetivamente, suas saídas, a ir ao supermercado, farmácia, itens de primeira necessidade", disse.

Confira a íntegra da mensagem:

Boa tarde amigos e amigas,

quero falar diretamente a cada dos senhores e das senhoras junto com o prefeito Geraldo Júlio, e os secretários de saúde do Estado de Pernambuco, André Longo, e do município do Recife, Jailson Correia. E dizer aos senhores que hoje vamos anunciar novas medidas importantes com o objetivo de minimizarmos o avanço do novo coronavírus no nosso Estado. A experiência tem mostrado que todos os lugares do mundo estão conseguindo inverter a escalada da epidemia, só o fizeram com a diminuição da frequência de pessoas nas ruas. Por isso, estamos anunciando novas medidas que valerão a partir deste sábado, 21 de março, com a determinação de fechamento dos shoppings, salões de beleza e correlatos, clubes sociais, bares, restaurantes, lanchonetes e comércio de praia. Os bares e restaurantes podem continuar atendendo para entregas, e os parques e praias permanecerão abertos, exclusivamente, para corrida, caminhada e outras práticas esportivas.

A mensagem principal que quero deixar para cada um dos senhores e das senhoras é que precisamos que o máximo possível de pessoas permaneçam em suas casas. Limitem, efetivamente, suas saídas, a ir ao supermercado, farmácia, itens de primeira necessidade. Hoje teremos também a oportunidade, às 17h, durante uma entrevista coletiva online para informar também novas ações que estão sendo realizadas justamente para minimizar os impactos no enfrentamento à covid-19 na vida de todos. Então, estamos nesse momento anunciando medidas restritivas que valerão a partir do próximo sábado e contamos com a colaboração de cada pernambucano e de cada pernambucana para que possamos atravessar esse período difícil com trabalho, com dedicação, mas acima de tudo com unidade de cada um de nós para cumprir as recomendações que são fundamentais para a gente ter uma possibilidade de atravessar esse momento difícil, trazendo condições à população atravessar e salvando vidas que é o objetivo principal de cada um de nós. Muito obrigado."