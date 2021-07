Governo de Sergipe autoriza retorno das aulas presenciais

O Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), de Sergipe, autorizou a retomada das aulas presenciais da rede pública e privada. A instituição analisou uma queda nas internações totais nos últimos 14 dias, com redução de 30,6% dos internados totais edit

247 - O governo de Sergipe autorizou nesta quinta-feira (1) a retomada das aulas presenciais da rede pública e privada. Também foi autorizado o retorno de serviços não essenciais aos finais de semana. A decisão foi anunciada durante uma reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), responsável por acompanhar a pandemia no estado. Continua vigente o toque de recolher das quintas-feiras aos sábados, das 22h às 5h do dia seguinte.

O comitê analisou uma queda nas internações totais nos últimos 14 dias, com redução de 30,6% dos internados totais. Sendo 23,1% de redução das UTIs e 38,8% de redução das enfermarias. Também nos últimos 14 dias, houve redução de 25,8% das internações no SUS e de 37,6% na rede privada. Além disso, Sergipe atingiu a marca de 33,7% da população vacinada com a primeira dose.

Ainda com relação às atividades educacionais, os estabelecimentos de ensino público ou privado deverão, sempre a critério dos pais e responsáveis, oferecer aos alunos a opção pelo ensino presencial ou remoto, sendo garantida, para os que assim optarem, a permanência na modalidade integralmente remota.

Em todos os casos, o retorno às atividades educacionais presenciais deve respeitar o cumprimento dos protocolos sanitários e a limitação da capacidade de alunos por sala obedecerá ao espaçamento mínimo entre carteiras de 1,5 m. Permanecem autorizadas, sem limitação de capacidade operacional, as atividades administrativas de apoio.

*Com informações divulgadas pelo governo de Sergipe

