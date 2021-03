Governo do Ceará aciona comporta e aumenta Transposição do São Francisco no estado

O governo do Ceará abriu, em Missão Velha, no sul cearense, a comporta do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) que liberou a passagem das águas da Transposição do São Francisco para o açude Castanhão edit

247 - O governo do Ceará abriu nesta segunda-feira, 1, em Missão Velha, no sul cearense, a comporta do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) que liberou a passagem das águas da Transposição do São Francisco para o açude Castanhão. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Camilo Santana (PT).

Com isso, as águas do Rio São Francisco “percorrerão cerca de 300 km até o açude, passando pelo Riacho Seco, Rio Salgado e Rio Jaguaribe”, segundo o governador. “A previsão é que o desague no Castanhão aconteça em 30 dias, beneficiando cerca de 4,5 milhões de cearenses”, disse.

“Isso representa um aumento na garantia hídrica da RMF, Cariri e Baixo e Médio Jaguaribe, além da melhora na oferta de água para a atividade produtiva rural do Vale do Jaguaribe” , afirmou.

O Governo do Estado abriu nesta tarde, em Missão Velha, a comporta do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) que liberou a passagem das águas da Transposição do São Francisco para o açude Castanhão. (cont) pic.twitter.com/1AJCh5HuUb — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) March 1, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.