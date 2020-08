Governo do Ceará inaugura obras e autoriza novos sistemas de abastecimento d’água e esgoto

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), inaugurou obras e assinou nesta quinta-feira, 13, ordem de serviços de novos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em nove municípios, que juntos somam mais de R$ 158 milhões e beneficiam 340 mil cearenses.

Segundo o governo do estado, o governador Camilo Santana afirmou que por conta da pandemia de coronavírus as inaugurações acontecem de forma virtual e ressaltou que não há nada mais importante do que a saúde das pessoas, e que saneamento é saúde.

“Estamos vivendo uma pandemia. É desafiador superarmos não só no Ceará, mas no mundo inteiro. O estado tem como meta garantir o acesso à água aos cearenses, e mesmo nas comunidades mais distantes levar água potável, de qualidade”.

Camilo Santana falou que o Estado lançará através do Projeto São José e KFW uma série de novos investimentos na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios do estado. “Temos que investir cada vez mais em saneamento e infraestrutura. São investimentos que mudam a qualidade de vida das pessoas, fazem com que elas não tenham que carregar baldes ou comprar água volante”.

Na solenidade, foram inaugurados os novos sistemas de abastecimento de água no município de Aracati, contemplando os distritos de Quixaba, Pontal, Córrego dos Rodrigues, Majorlândia e Canoa Quebrada; enquanto que Viçosa do Ceará, Marco e Cariré ganharam novo esgotamento sanitário.

Em Guaraciaba do Norte foram entregues as obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Ainda durante a apresentação houve a assinatura da ordem de serviço para a construção do sistema de esgotamento sanitário de Maracanaú, Tianguá, Itaitinga e Tauá.

