Governo do Ceará vai pagar metade do salário mínimo para estimular contratações

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (13) um projeto de lei que permite ao governo pagar metade do salário mínimo de 20 mil novos profissionais a serem contratados por empresas do Estado. A novidade contemplará setores de comércio e serviços.

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, Camilo Santana explicou que a medida é parte dos incentivos implementados para a retomada do desenvolvimento econômico no Estado. "O que eu puder fazer não só para atrair empresas para o Ceará, mas para criar políticas que possam estimular e incentivar crédito e empregos para os cearenses, nós vamos fazer", salientou o governador.

De acordo com Camilo, a lei com o projeto será enviada para a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), no máximo até quarta-feira, 14. "Peço aos parlamentares uma votação em regime de urgência para aprovação de mais essa lei que vai beneficiar 20 mil cearenses", afirmou o governador. A expectativa é que a matéria seja votada nesta quinta-feira, 15, antes do recesso.

Assista à transmissão de Camilo Santana na íntegra:

