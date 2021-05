Governo do Maranhão é notificado após passageiro indiano chegar de navio ao Brasil com Covid-19

O órgão estadual foi notificado pela Anvisa para seguir as exigências de protocolo sanitário, sendo orientada a realizar coleta de exame de PCR em toda a tripulação, procedimento que está em curso", afrima trecho da nota do governo do Maranhão edit

247 - O governo do Maranhão informou neste domingo (16) que foi notificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de que um tripulante indiano do navio Mv Shangon Da Zhi deu entrada num hospital da rede privada de São Luís com sintomas de Covid-19.

Um teste confirmou o diagnóstico e uma amostra do vírus já foi enviada ao Instituto Evandro Chagas, que realizará o sequenciamento genômico.

"O órgão estadual foi notificado pela Anvisa para seguir as exigências de protocolo sanitário, sendo orientada a realizar coleta de exame de PCR em toda a tripulação, procedimento que está em curso", afirma o governo do Maranhão.

O paciente é um homem de 54 anos que começou a ter sintomas no dia 4 de maio, apresentando febre. "Procedimentos médicos foram realizados previamente à sua remoção para o hospital, no dia 13 de maio, mas os sintomas persistiram. A remoção do paciente foi realizada por meio de helicóptero por determinação médica", diz a nota.

A preocupação gira em torno da variante B.1.617, chamada da variante indiana que a OMS classificou como “preocupante em nível global”.

O governo do Maranhão informou ainda que o navio com o passageiro indiano encontra-se em quarentena para isolamento dos demais tripulantes.

