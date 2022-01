Governo do Piauí alcança índice de investimentos superior a 15% da Receita Anual

Apoie o 247

247 - O estado do Piauí alcançou índice de investimentos em 2021, que supera 15% da Receita Corrente Liquida (RCL), que foi de R$ 11,420 bilhões neste ano. De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz-PI), foram empenhados R$ 1,735 bilhão para investimentos, sendo mais de R$ 1,5 bilhão realizados somente com recursos estaduais. Por outro lado, os investimentos feitos com recursos federais somaram menos de R$ 200 milhões.

De acordo com o governo local, os investimentos propiciaram ao Estado alavancar obras de infraestrutura, saúde e lazer.

Para o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, a política fiscal adotada pelo governador Wellington Barroso Dias (PT), proporcionou um equilíbrio das contas “colocando em dia todas as despesas obrigatórias e aumentando os investimentos públicos".

