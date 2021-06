Governo não deu ordem para reprimir ato contra Bolsonaro no Recife, diz Paulo Câmara

Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, afirmou que a ordem para reprimir a manifestação contra Jair Bolsonaro no dia 29 de maio, no Recife, não partiu da cúpula do governo edit

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou que a ordem para reprimir os manifestantes que participavam de um ato contra Jair Bolsonaro, no último sábado (29), no Recife, não partiu da cúpula do governo. Até o momento, o governo ainda desconhece de quem partiu a ordem para que a Polícia militar atirasse contra os participantes da manifestação. A ação deixou duas pessoas gravemente feridas.

De acordo com o governador, o comando da Secretaria de Defesa Social (SDS) estava reunido no Centro Integrado de Comando e Controle discutindo ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 quando o confronto teve início. “Estávamos no primeiro sábado de restrições mais severas na questão da pandemia. Estávamos, também, acompanhando todo o estado. Então, havia um monitoramento como sempre ocorre em momentos como esse, com presença de vários integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da cúpula da Secretaria de Defesa Social, todos eles estava atuando nessa questão, e os fatos que originaram essa ação não saíram desse centro integrado, pela informação que me foi dada pelo secretário”, disse Câmara de acordo com o jornal O Globo.

“Tem toda uma rede de comando da Polícia Militar, e isso que as investigações estão apurando. Inclusive, como eu falei, não é só ordem direta, tem que saber as informações da ordem, ou seja, o que foi repassado às pessoas responsáveis pela ação, e o contexto em que estava ocorrendo a passeata no Centro do Recife. Pelo que nós temos informações, não há nada que justifique uma ação como essa da polícia”, completou.

