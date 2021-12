Há 58 cidades totalmente ou parcialmente submersas, diz governador da Bahia, Rui Costa

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou em entrevista neste domingo (26) que há 58 cidades totalmente ou parcialmente submersas no Sul do Estado, devido às fortes chuvas ocorridas desde o início do mês de dezembro.

Já chega a 72 o número de municípios em estado de emergência e ao menos 18 pessoas morreram em decorrência dos alagamentos. Mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e 11,2 mil foram desalojados pelas inundações. Neste vídeo , um homem é socorrido de dentro de sua casa com a água na altura do peito e consegue salvar apenas os documentos.

“Já tivemos tragédias muito severas, que levaram vidas de pessoas, mas localizadas em uma ou duas cidades. Estamos falando de 58 cidades que estavam parcialmente ou totalmente submersas, com comunidades inteiras rurais e urbanas embaixo d’água”, descreveu Rui Costa à CNN.

“Vai desde a região sul, no Vale do Jequiriçá, até a região de Jequié. Hoje quatro cidades do Oeste da Bahia também tiveram alagamento de muitas casas e comunidades”, detalhou o governador.

“É uma tragédia nunca vista pela extensão e pela dimensão. Seja pela quantidade de casas, seja do número de cidades ou pela extensão territorial. Para se ter uma ideia, fechamos o dia operando com nove helicópteros”, continuou.

Neste sábado (25), foi instalada uma base de apoio em Ilhéus, fruto de ação conjunta de vários órgãos federais e estaduais, para socorro aos municípios afetados pelas enchentes. De acordo com Rui Costa, devido à distância, outros pontos serão criados em Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês.

Uma força-tarefa com agentes de segurança pública está atuando na região. Ela é composta por bombeiros militares da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, além das policias Militar da Bahia e da Rodoviária Federal (PRF). Vinte viaturas, 10 aeronaves, oito botes e um barco também foram mobilizados.

Ação federal

O governo federal também está mobilizando diversos órgãos e ministérios em ações de resposta ao desastre natural e reconstrução de infraestrutura danificada. Até o momento, mais de R$ 19 milhões já foram disponibilizados pela Defesa Civil Nacional.

