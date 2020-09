Homem armado chicoteia barbaramente travesti no RN (vídeo)

De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, um homem, com uma arma na cintura, agrediu com um fio grosso um travesti e afirmou que ele "ia aprender a respeitar o crime" edit

247 - Um rapaz agrediu com um fio grosso, parecido com um caço de aço, uma pessoa travesti de nome Lara, na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte.

De acordo com um vídeo que circula nas redes desde essa quarta-feira (16), o homem, com uma arma na cintura, chamou o travesti de "arrombado" e afirmou que ele "ia aprender a respeitar o crime".

O caso parece envolver uma facção local, segundo informações do site Dentro do Meio.

A ONG Atreva-se e a Secretaria de Diversidade do RN estão acompanhando o caso.

Alguém tem informações desse caso? Esse lixo tem que apodrecer na cadeia pic.twitter.com/fiQyyJhuiO — Daniel J. Leonardo Filho (@domleonardo_) September 17, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.