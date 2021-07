Homem arranca seringa de vacinadora e aplica vacina no próprio braço

247 - Um homem que estava prestes a ser vacinado contra a Covid-19 tomou a seringa com o imunizante da vacinadora e aplicou no próprio braço, neste sábado (3), na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A enfermeira tentou pegar a seringa de volta, mas o homem foi mais rápido que ela. Depois de aplicar o imunizante no próprio braço, o homem devolve a seringa para a enfermeira e vai embora, deixando a equipe surpresa. A informação foi publicada pelo portal G1.

Um familiar, que preferiu não ser identificado, disse que o homem teve a atitude por medo de algum tipo de fraude e que ele não brincou ao aplicar o imunizante no próprio braço. Segundo a familiar, o homem não tomou a seringa das mãos da enfermeira com o intuito de desmoralizar os profissionais que estavam no local.

"Repercutiu de uma maneira que a gente não esperava, não foi uma brincadeira. Ele teve uma atitude por tanta coisa que a gente assiste na televisão, de pessoas que não sabem vacinar, de pessoas que fingem vacinar e não vacinam, e enfim, vacina vencida, vacina que vai para o lixo, e realmente foi uma atitude que ele tomou, que não foi uma brincadeira jamais para desmoralizar nenhum funcionário, nada disso", disse a familiar.

Em nota, a Prefeitura de Eusébio disse considerar o ato "inadequado, imprudente, perigoso e ainda desrespeitoso para com a vacinadora, profissional apta para realizar a aplicação da vacina".

A gestão considerou a atitude como "reprovável" por ter exposto o próprio homem a risco de acidente. "Por exemplo, poderia ter havido ruptura (o que não houve) da agulha no braço do mesmo", disse, em nota.

