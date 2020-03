Homem de 36 anos é primeira vítima fatal do coronavírus na Paraíba

Brasil de Fato - A primeira morte causada por coronavírus na Paraíba foi anunciada hoje (31) pela Secretaria de Saúde do estado A vítima era da cidade de Patos, o empresário Danilo Andrade, de 36 anos, morreu na tarde desta terça (31), na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa (PB).

Danilo, apesar de jovem, se enquadrava no grupo de risco pois era asmático e tinha diabetes. Em Patos, ele já havia sido internado no Hospital São Francisco, tendo seu quadro agravado por tosse intensiva e pneumonia, foi transferido na quinta (26) para a capital paraibana, devido à gravidade do quadro.

Outros óbitos de pessoas com suspeitas de coronavírus haviam sido registrados anteriormente na Paraíba, no entanto, nenhum deles deu positivo para o covid-19.

Na última segunda (30), inclusive, morreu o publicitário Mateus Zerbone, de 34 anos, com sintomas do novo coronavírus. Ele também estava internado, desde o dia 25, no Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, na Paraíba, tendo complicações respiratórias e chegando a óbito.

Mateus era asmático, o primeiro exame para covid-19 do publicitário foi inconclusivo. Por isso, foi encaminhado material para realização de um segundo exame no Instituto Evandro Chagas, no Belém do Pará, com testagem para outros tipos de vírus e contraprova para Coronavírus.

Medidas preventivas para velórios e enterros

Com base na experiência internacional e nas recomendações do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) publicou, nesta terça-feira (31), medidas preventivas ao novo coronavírus em enterros e velórios. De acordo com o novo protocolo, os velórios de pessoas falecidas devido à covid-19 ficam suspensos, uma vez que pode haver risco de transmissão para amigos e familiares, e o sepultamento deve ser imediato.

Nos cemitérios públicos municipais, os enterros devem ser realizados das 9h às 16h e não haverá mais velórios nestes locais. Nos casos sem evidência de morte em decorrência da covid-19, só serão permitidos sepultamentos e velórios em espaços privados com até 10 pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo menos, 2 metros. O tempo máximo previsto de duração do velório será de 4h.

De forma excepcional, recomenda-se que seja evitada a presença de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, além de gestantes, lactante e pacientes com doenças crônicas ou respiratórias, nos velórios e enterros. O documento oficial também recomenda a higienização das mãos, ao entrar no cemitério, e pede que sejam evitados contatos físicos, como beijos, abraços ou apertos de mão. Caberá ao serviço funerário, seja público ou privado, ofertar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para a devida higienização. A disponibilização de alimentos não será permitida.

