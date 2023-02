Homem é atacado por tubarão em Pernambuco e segue em estado grave

Socorrido por populares em Olinda (PE), André Luiz Gomes da Silva, 32 anos, apresentava ferimentos graves na perna e continua internado no Hospital da Restauração, em Recife edit

247 - O surfista André Luiz Gomes da Silva, 32 anos, foi atacado por um tubarão, nesta segunda (20), em Olinda, município que faz fronteira com o norte do Recife (PE). Socorrido por populares, ele apresentava ferimentos graves na perna e continua internado no Hospital da Restauração, na região central da capital pernambucana.

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso em Pernambuco, houve 74 ocorrências envolvendo tubarões no estado, sendo 64 em solo pernambuco e outras dez no Arquipélago de Fernando de Noronha, administrado pelo governo estadual.

Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) afirmou que está investigando um "incidente envolvendo um homem de 32 anos e um animal marinho".

Segundo o comunicado, a vítima estava em um local com proibição para a prática de surf desde 1999".

