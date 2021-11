Homem é preso após dar calote pelo segundo dia seguido

No domingo, o homem gastou R$ 4,3 mil em um bar de Fortaleza e não pagou a conta edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após dar um calote de R$ 4,3 mil em um bar de Fortaleza no domingo (28), um homem voltou a cometer o mesmo crime, desta vez na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no Ceará. O caso ocorreu na segunda-feira (29).

Um policial contou ao G1 que o homem comeu e bebeu em um restaurante e, na hora de pagar a conta, disse que não tinha dinheiro.

Ainda de acordo com o policial, o homem foi agredido por moradores e funcionários do bar e depois encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Aracati, onde foi ouvido e liberado em seguida, "por ser crime de menor potencial ofensivo", segundo a Secretaria da Segurança do Ceará.

PUBLICIDADE

O homem assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e foi liberado, mas será investigado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE