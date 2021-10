Homem é preso suspeito de matar onça e divulgar vídeo na internet

A Polícia Civil do Maranhão efetuou a prisão após o caçador ter divulgado nas redes sociais um vídeo em que segura o animal minutos após o abate. A espécie está ameaçada de extinção, de acordo com pesquisadores edit

247 - Um homem foi preso em flagrante após dizer ter matado uma onça-preta na área indígena Arariboia, no município de Arame, a 476 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. A Polícia Civil efetuou a prisão, na tarde dessa quarta-feira (20), após o caçador ter divulgado nas redes sociais um vídeo em que segura o animal minutos após o abate. A espécie está ameaçada de extinção, de acordo com pesquisadores.

Segundo o portal G1, a polícia afirmou que o suspeito foi encontrado com o couro da onça abatida, duas armas de fogo do tipo espingarda, munição calibre 20mm, pólvora e material utilizado na prática de caça de animais silvestres.

O caçador, que não teve a identidade revelada, permanecerá à disposição da Justiça e o inquérito prosseguirá.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Arame, vinculada a 23º Delegacia Regional de Buriticupu.

