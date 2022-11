Homem fardado defende morte de membros do PT: “Vou matar todos”

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem fardado que se identifica como pastor e militar defendeu a morte de integrantes do PT e do PSol em um protesto antidemocrático em Recife (PE), que pede intervenção militar e não aceita o resultado das eleições presidenciais de 2022. As informações são do portal Metrópoles.

“Nós temos que entender que esse povo de PT, do PSol, que vier para a rua, são filhos do demônio. Eu sou um pastor, sou um capelão, sou um capitão, sou armamentista, eu vou pegar na arma, porque esse demônios, eu vou matar todos eles”, disse o pastor em discurso exaltado.

🚨 Grave demais!



Durante protesto golpista em Recife (PE), homem vestido de militar e que se diz pastor evangélico e “capitão” diz que “pegará sua arma” e matará militantes do PT e do PSOL que vir na rua. pic.twitter.com/ITFvrZ4914 November 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.