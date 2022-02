Homem mata mulher e em seguida comete suicídio

Apoie o 247

247 - Um homem matou a companheira a tiros e depois cometeu suicídio dentro de um apartamento em um condomínio no bairro de Parnamirim, na cidade de Nova Parnamirim, Região Metropolitana de Natal. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no condomínio Top Life, que fica localizado na avenida Maria Lacerda Montenegro.

A Polícia Militar informou que, ao entrar no apartamento, após o meio-dia, os militares do Bope encontraram vítima e agressor mortos. Os relatos foram publicados em reportagem do portal G1.

Segundo o major Marcelo Litwak, porta-voz da PM, "havia a princípio informações de que poderia ter refém no local, o Bope fez o cerco necessário, tentou verificar a possibilidade de negociação, mas houve silêncio completo". "Ao proceder a entrada tática, constatou a presença de dois corpos dentro do apartamento: um na cozinha e outro na entrada de um dos quartos", afirmou.

A PM recebeu informações de que o homem e a mulher eram marido e esposa, mas tinham se separado. De acordo com o major Litwak, a mulher teria ido ao local com uma filha para fazer mudança. O ex-companheiro chegou ao apartamento, tirou a jovem do local e se trancou com a ex-companheira.

É desolador saber que mais uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro por querer o fim do relacionamento. Dessa vez, em Parnamirim (RN). A luta pelo fim do feminicídio é por todas nós! Minha solidariedade à família da vítima.

