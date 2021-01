Homem preso por feminicídio é agredido em delegacia por familiares da vítima

247 - Familiares da manicure Dione Gomes Silva Nascimento, de 40 anos, agrediram o namorado dela, o mototaxista Maurício Alves de Andrade, de 43 anos, por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele se apresentou à polícia nesa terça-feira (5).

Dione estava desaparecida desde domingo (3), quando tinha ido para a casa do companheiro, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Testemunhas informaram à polícia que o mototaxista havia jogado o corpo dela no Rio Tejipió, na Zona Oeste.

Bombeiros acharam o corpo dela a cerca de cinco quilômetros do local onde ela teria sido jogada. Parentes que estiveram no local reconheceram o corpo como sendo o da manicure. A polícia afirmou ser necessário um exame de DNA para confirmar a identidade.

O conhecimento liberta. Saiba mais