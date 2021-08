Homem saca arma e ameaça participantes de protesto sobre violência contra a mulher (vídeo)

ABSURDO! Em meio a protesto pelo fim da violência contra a mulher no bairro do Alecrim, aqui em Natal, um homem SACOU UM REVÓLVER e ameaçou as participantes do ato! Dias atrás, Joice Cilene foi assassinada pelo ex no mesmo bairro! Q ele seja identificado e responda pelo crime! pic.twitter.com/hjMkVW2ch4

