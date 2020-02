Ibama detecta mancha de óleo próximo ao navio com minério da Vale encalhado no Maranhão

247 - O Instituto do Meio ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobrevoou nesta sexta-feira, 28, a região do navio carregado com minério de ferro que está encalhado no litoral do Maranhão e informou que uma mancha de óleo com raio de 830 metros no entorno da embarcação.

Segundo o Ibama, trata-se de uma "uma mancha fina de óleo" e que, até o momento, não há estimativa sobre o volume. A Vale, que contratou a embarcação, informou que são 3,5 mil toneladas de óleo residual e 140 toneladas de óleo destilado. A embarcação carrega 294,8 mil toneladas de minério de ferro.