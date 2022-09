Ibrape/Cadaminuto: Paulo Dantas lidera em Alagoas com 36%; Cunha tem 20% e Collor cai para 17%

Para o segundo turno, Dantas vence Collor por 54% a 24%. Em um cenário contra Rodrigo Cunha, o emedebista seria eleito com 49% dos votos diante de 28% do candidato do União edit

247 - O candidato do MDB ao governo de Alagoas, Paulo Dantas, lidera a corrida com 36% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibrape/Cadaminuto divulgada na manhã desta sexta-feira (16).

16 pontos percentuais atrás, está Rodrigo Cunha (União Brasil), com 20%, ultrapassando o ex-presidente Fernando Collor (PTB), que caiu dois pontos e acumula 17% das intenções de voto no estado. Rui Palmeira (PSD) ocupa a quarta colocação, com 9%.

Ainda de acordo com o levantamento, 13% dos entrevistados estão indecisos e 5% votam branco/nulo.

Para o segundo turno, Dantas vence Collor por 54% a 24%. Em um cenário contra Rodrigo Cunha, o emedebista seria eleito com 49% dos votos diante de 28% do candidato do União.

Pesquisa para presidente

A pesquisa presidencial em Alagoas mostra preferência do eleitorado por Lula (PT), que lidera com 54% contra 32% de Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) tem 4% enquanto Simone Tebet (MDB) teria 1% dos votos. Apenas 1% do eleitorado alagoano votaria branco/nulo para presidente, enquanto outros 6% não sabem em quem vão votar.

O levantamento Ibrape/Cadaminuto entrevistou 1.992 eleitores em Alagoas entre 11 e 14 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AL-04262/2022 e BR-08115/2022. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

