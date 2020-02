Impacto de cortes de bolsas da Capes foi maior no Nordeste

O corte de bolsas para pós-graduação feito pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado teve maior impacto no Nordeste, que perdeu 2.063 bolsas, o equivalente a 12% das bolsas antes vigentes edit

Foram canceladas 7.590 bolsas para financiar pesquisas de pós-graduandos. Ao todo, 84,6 mil estudantes são atendidos com financiamento. Os números foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

As bolsas são financiadas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).