"Inaceitável", diz governador da Bahia sobre segunda demissão no Ministério da Saúde em 30 dias

O governador da Bahia, Rui Costa (PT) usou as redes sociais para afirmar ser “inaceitável” que dois ministros da Saúde tenham deixado o cargo em cerca de 30 dias, em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus, por “não aceitarem seguir as orientações médicas de um presidente que nada entende de Saúde”.

Ainda segundo o governador, “o país exige respeito à vida, à medicina e à ciência”.

Inaceitável. Plena #pandemia, em 30 dias, dois ministros da Saúde demitidos por não aceitarem seguir as orientações médicas de um presidente que nada entende de Saúde. O país exige respeito à vida, à medicina e à ciência. — Rui Costa (@costa_rui) May 15, 2020

