Incêndio atinge prédio de maternidade em construção em Fortaleza

De acordo com os trabalhadores, no andar onde o fogo começou havia fiações elétricas. Mais de 300 pessoas operam no local edit

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta quinta-feira (20) um prédio de uma maternidade em construção na Rua Doutor Thompson Bulcão, no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza (CE). De acordo com os trabalhadores, no andar onde o fogo começou havia fiações elétricas, e a suspeita é de que ocorreu um curto-circuito. A área foi isolada devido ao risco de queda de partes da estrutura do prédio.

"O fogo atingiu pavimentos superiores da obra por volta das 6h30, sendo avistado pelos poucos operários da obra que já haviam chegado ao local. Estes trabalhadores acionaram os Bombeiros. Ainda são se sabe a causa do incêndio. A Cooperativa informa que havia materiais plásticos nos andares superiores da obra, o que explica o grande volume de fumaça", disse a Unimed, em nota. A informação foi publicada pelo portal G1.

A fumaça causada pelo incêndio pôde ser vista de vários pontos da cidade. O fogo foi controlado por volta das 8h, conforme a Unimed.

Mais de 300 pessoas operam no local, mas não havia pessoas no interior da obra, segundo os trabalhadores.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.