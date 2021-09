Incêndio atinge prédio do Tribunal de Justiça de Fortaleza

Fogo teria coneçado em um armazém da sede do Tribunal de Justiça de Fortaleza edit

Sputnik - Na madrugada desta segunda-feira (6) um incêndio foi deflagrado na sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em Fortaleza.

Segundo indica o Corpo de Bombeiros, o fogo começou aproximadamente às 04h00 em um armazém da entidade. A assessoria do órgão indica que ninguém ficou ferido. Tanto os bombeiros como unidades da polícia estão no local.

Várias dezenas de bombeiros estão combatendo as chamas para que não se alastrem a outros locais no Centro Administrativo, escreve o G1.

A fumaça do local pode ser vista a partir de diferentes pontos da cidade. As causas do ocorrido estão sendo investigadas pelas entidades.

