Incêndio atinge restaurante em praça de alimentação de shopping em Salvador

Um major do Corpo de Bombeiros informou que as chamas podem ter sido provocadas por acúmulo de gordura na coifa do restaurante edit

247 - Um incêndio atingiu na manhã desta quinta-feira (15) um restaurante na praça de alimentação do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, bairro nobre da capital baiana. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Um major do Corpo de Bombeiros informou que as chamas podem ter sido provocadas por acúmulo de gordura na coifa do restaurante. De acordo com a administração do centro de compras, as chamas começaram no restaurante, mas não se espalharam, porque foram controladas rapidamente pela equipe de brigadistas do próprio shopping.

O restaurante está temporariamente fechado. "O Corpo de Bombeiros finalizou a ocorrência e a área do restaurante foi isolada, o que não inviabiliza o uso dos corredores do shopping", detalhou o Major Josiel Ferreira, do Bombeiros.

