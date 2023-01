Incêndio atinge Teatro Castro Alves em Salvador (vídeo)

Chamas foram vistas na área externa do teto do TCA, teatro mais importante da Bahia; Bombeiros estão no local e não há registro de feridos edit

247 - Um incêndio de pequenas proporções atingiu o teto do Teatro Castro Alves (TCA), no Centro de Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (25). Não há registro de feridos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o fogo começou do lado externo do telhado.

Três viaturas auto bomba tanque e salvamento, uma escada de incêndio e ambulância foram enviadas para o local.

As chamas foram registradas na parte mais elevada da estrutura. O trabalho dos bombeiros, neste momento, busca isolar o fogo para que não se alastre para a área interna e, em seguida, identificar o foco.

Em nota o TCA informou que “até o momento não foi identificado fogo nas dependências internas do equipamento”.

O TCA é o teatro mais importante da Bahia, e fica no Largo do Campo Grande, um dos circuitos do carnaval de Salvador.

Outros incêndios

Esta não é a primeira vez que chamas atingem o teatro. Em 1958, dias antes da inauguração, o TCA também pegou fogo por causas desconhecidas. Por causa disso, o equipamento ficou fechado por cerca de nove anos, e só foi oficialmente inaugurado em março de 1967, durante a Ditadura Militar. Com informações do G1.

