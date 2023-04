Incêndio em abrigo mata três crianças e uma mulher e deixa 15 feridos no Recife

Apoie o 247

247 - Um incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (14) na sede do Lar Paulo de Tarso, uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, resultou em quatro mortos, sendo três crianças e um adulto, e deixou outras 15 pessoas feridas. O abrigo, localizado no bairro de Ipsep, Zona Sul do Recife, recebe crianças e adolescentes encaminhados pelos conselhos tutelares e Juizado da Infância e Juventude.

De acordo com o G1, vídeos divulgados nas redes sociais mostram os bombeiros em ação para controlar as chamas, que tiveram início por volta das 3h da madrugada. Até o momento, não foi informada a causa do incêndio, mas o diretor da instituição acredita que um curto-circuito possa ter sido o responsável pelo acidente.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no momento do incêndio havia 19 pessoas no local. Duas delas, um menino cuja idade não foi informada e uma cuidadora identificada como Margareth da Silva, de 62 anos, morreram no abrigo. Outras duas crianças, também sem a idade revelada, faleceram a caminho do hospital. Os nomes das demais vítimas ainda não foram divulgados.

A tragédia abalou a comunidade local e levanta questionamentos sobre a segurança e as condições dos abrigos que acolhem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As autoridades estão investigando as causas do incêndio e providenciando assistência às vítimas e suas famílias.

