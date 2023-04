Indígena de 17 anos é morto a tiros em área de proteção na Bahia

Apoie o 247

247 - Daniel de Sousa Santos, um adolescente indígena de 17 anos, foi morto a tiros neste sábado (15) em uma área de proteção no sul da Bahia, no município de Pau Brasil. A informação é do portal g1.

O enterro do jovem ocorreu nesta segunda (17), na Aldeia Caramuru Paraguaçu, localizada na mesma cidade onde o crime ocorreu. O autor dos disparos e sua motivação ainda não foram descobertos pela polícia.

Ainda de acordo com o g1, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia Territorial (DT) de Pau Brasil, que expediu guias de perícia e remoção do corpo da vítima.

