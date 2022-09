Indígenas denunciam ataque de pistoleiros contra povo Pataxó

O novo atentado tem ligação com o assassinato de um Pataxó de 14 anos, que foi morto a tiros na madrugada do último domingo edit

247 - Indígenas da etnia Pataxó denunciam novo ataque de pistoleiros na Aldeia Nova, que fica na cidade de Prado, extremo sul da Bahia. A situação aconteceu entre a noite de terça-feira (6) e a madrugada desta quarta (7), e foi motivada por disputa de terras. A reportagem é do portal G1.

A reportagem conversou com Zeca Pataxó, uma das lideranças indígenas, que deu detalhes sobre como o ataque foi praticado. Ao todo, 38 famílias moram no território.

"Eles invadiram as terras, quebraram as portas e até mataram cachorros. Desta vez, nenhum indígena ficou ferido, porque eles se esconderam no mato. Se as pessoas tivessem ficado em casa, seriam assassinadas. O cacique está escondido. Esses pistoleiros estão a mando de fazendeiros da região, que tentam invadir as terras indígenas, que já são demarcadas antropologicamente", detalhou.

O líder indígena disse ainda que o novo atentado tem ligação com o assassinato de um Pataxó de 14 anos, que foi morto a tiros na madrugada do último domingo (4), na mesma região. Gustavo Conceição da Silva foi morto em um atentado de pistoleiros e não resistiu aos ferimentos.

"A polícia até chegou na madrugada [desta quarta], mas fez uma ronda e foi embora. Nós solicitamos de imediato a presença da Força Nacional na região, para apaziguar os conflitos, mas o que vemos é a omissão do governo federal e do governo estadual. Além disso, tem muito policial militar que faz a segurança particular dos fazendeiros".

A Polícia Militar foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem. Já a Polícia Civil informou que não há registro do ataque em delegacia.

Confira o relato da ativista Alice Pataxó sobre os últimos acontecimentos no local:

É desesperador ver as notícias chegando e não poder fazer nada, duas aldeias da minha região estão sob ataque, grupos armados ameaçando a vida dos nossos irmãos, e o estado que deveria nos defender, se cala. — Alice Pataxó🏹 (@alice_pataxo) September 6, 2022

