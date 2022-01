Indígenas do oeste baiano ficam isolados, sem água e comida diante das chuvas no estado

A Fundação Nacional do Índio (Funai) solicitou quase 2 mil litros de água mineral e cestas básicas à Defesa Civil do estado edit

247 - Indígenas de Angical e Serra do Ramalho, no oeste baiano, estão isolados diante das fortes chuvas que inundaram cidades do estado. As comunidades indígenas estão sem água potável e sem comida após os temporais que atingiram a Bahia, informou o G1.

Foram 20 famílias atingidas em Angical, no povoado de Benfica, e sete famílias, das aldeias Pacaru e Funior, foram afetadas em Serra do Ramalho, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Barreiras.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) solicitou quase 2 mil litros de água mineral e cestas básicas à Defesa Civil do estado. Enquanto, nesta segunda-feira, 3, os bombeiros levaram água e cestas básicas para os indígenas de Angical, as famílias de Serra do Ramalho devem receber as doações na terça-feira, 4.

As chuvas atingiram mais de 650 mil pessoas e mataram dezenas. Além disso, já são mais de 32 mil desabrigados e 57 mil desalojados, enquanto a quantidade de cidades em situação de emergência também permaneceu em 153.

