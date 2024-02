"Influenciador" preso em Fortaleza estuprou ao menos 7 vítimas, entre elas mãe e filha

Apoie o 247

247 - O “influenciador” de 35 anos preso no último sábado (24), no Centro de Fortaleza, fez ao menos sete vítimas durante os estupros em série na capital e na Região Metropolitana, conforme a Polícia Civil. Os crimes sexuais, com mulheres entre 15 a 40 anos, incluindo mãe e filha, ocorreram desde o dia 18 de fevereiro, em bairros de Fortaleza.

"Ele abordava as vítimas de forma aleatória, no portão da casa delas e ameaçava dizendo que estava armado e era membro de uma facção criminosa. Depois da violência sexual, ele chegava a tirar foto e roubava o celular da mulher", disse o delegado Valdir Cavalcante de Paula Passos, titular da delegacia do 5º Distrito Policial, ao portal G1.

Apesar de se apresentar como influenciador, com mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, a polícia suspeita que o homem atuasse na venda de veículos fraudados, popularmente conhecido como "veículos de estouro".

