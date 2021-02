Internado com Covid-19, secretário da Saúde da Bahia afirma: "os hospitais não vão dar conta" (vídeo)

Fábio Vilas-Boas pediu que a população denuncie às autoridades aglomerações em seus bairros, com o objetivo de diminuir a taxa de transmissão do coronavírus edit

247 - Internado com Covid-19, o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, publicou vídeo no Twitter nesta segunda-feira (22) alertando para os riscos da alta taxa de contaminação pelo coronavírus no estado e pedindo que a população denuncie aglomerações.

"Ter uma vaga no hospital não é garantia de que você sobreviverá", destacou Vilas-Boas. "Precisamos lutar para que a taxa de transmissão diminua. Não haverá vaga para todo mundo. Os hospitais não vão dar conta. É uma sobrecarga jamais vista para os sistemas de saúde".

"Lhe faço um apelo: lute para que não exista aglomerações no seu bairro, denuncie à polícia, denuncia à comunidade, combata as pessoas que estão fazendo aglomerações indevidas", completou o secretário.

