Internado com Covid, Edmilson Rodrigues está em leito isolado com suporte ventilatório

Fórum - O Hospital da Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém, divulgou no final da tarde desta quarta-feira (6) o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL).

O mandatário municipal deu entrada na unidade de saúde na parte da manhã para tratar a Covid-19. Ele havia testado positivo para a doença no dia 1º de outubro, mas precisou ser hospitalizado por conta da persistência dos sintomas.

Segundo o hospital, Edmilson está em um leito de isolamento recebendo medicação intravenosa, suporte ventilatório e outros cuidados médicos necessários.

“O estado de saúde do prefeito é bom e está respondendo bem aos procedimentos indicados pela equipe médica”, informou a equipe do político.

Leia a íntegra na Fórum.

