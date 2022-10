Ipec em Alagoas: Paulo Dantas tem 45% dos votos válidos

Na segunda posição ficou Rodrigo Cunha (União Brasil), com 23% edit

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta sexta-feira (30) e encomendada pela TV Gazeta, apontou o candidato ao governo de Alagoas Paulo Dantas (MDB) com 45% dos votos válidos. Na segunda posição ficou Rodrigo Cunha (União Brasil), com 23%.

O candidato do PSD, Rui Palmeiras, teve 16%, e Fernando Collor (PTB), 14%.

Os candidatos Luciano Almeida (PRTB) e Professor Cícero Albuquerque (PSOL) conseguiram 1% cada.

O Bombeiro Militar Luciano Fontes (PMB) não pontuou.

Nos votos totais, Dantas conseguiu 41% e Cunha, 21%. Palmeira teve 14% e Collor, 12%. Almeida e Albuquerque ficaram com 1% cada. Fontes não pontuou. Brancos e nulos somaram 4% e não souberam responder, 6%.

Foram entrevistados 800 eleitores entre 28 e 30 de setembro em 35 cidades alagoanas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número AL-04283/2022.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno (votos totais), Dantas vence Cunha por 51% a 34%, Collor por 62% a 24% e Palmeira 52% a 32%.

Cunha ganha de Collor por 53% a 29% e de Palmeira (44% a 37%).

Palmeira vence Collor (45% a 29%).

