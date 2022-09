Ipec mostra Tereza Leitão em primeiro lugar na corrida para o Senado em PE

A deputada do PT conseguiu quase 15 pontos percentuais de vantagem para André de Paula (PSD), segundo colocado na disputa para uma vaga de senador em Pernambuco edit

247 - A candidata do PT ao Senado pelo estado de Pernambuco, deputada estadual Teresa Leitão, ficou em primeiro lugar, com 24% dos votos na pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (6) e encomendada pela Globo. A parlamentar tinha 15% no levantamento anterior, de 30 de agosto.

André de Paula (PSD) caiu de 13% para 10% e Guilherme Coelho (PSDB), de 10% para 9%.

Gilson Machado (PL) saiu de 7% para 9% e Roberta Rita (PCO), de 4% para 3%. Esteves Jacinto (PRTB) continuou com 3%.

Dayse Medeiros (PSTU) aumentou de 2% para 3% e Carlos Andrade Lima (União Brasil) caiu de 4% para 2%.

Eugênia Lima (PSOL) tinha 1% e agora tem 2% (1% na pesquisa anterior).

Brancos e nulos somaram 19% (eram 23% na pesquisa anterior).

Não souberam somaram 17% (18% na pesquisa anterior).

Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre 3 e 5 de setembro em 50 cidades pernambucanas. A margem de erro foi de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06355/2022.

