Ipec na Bahia: Jerônimo tem 48% das intenções de voto; ACM Neto tem 44%

247 - Pesquisa Ipec contratada pela TV Bahia e divulgada nesta sexta-feira (21) mostra empate técnico, por conta da margem de erro, entre os dois candidatos que disputam o governo da Bahia no segundo turno das eleições. Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 48%, e o candidato do União Brasil, ACM Neto, 44%.

De acordo com reportagem do G1, a maioria dos eleitores baianos garante que a decisão do voto é definitiva (89%), e 11% indicam que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição. Um por cento não sabe ou não respondeu.

Utilizando o método de pergunta espontânea de intenção de voto, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados para os entrevistados, 13% não sabem apontar em quem votariam e os que declararam espontaneamente que pretendem votar em branco ou nulo são 6%.

A pesquisa também perguntou sobre a intenção de voto para presidente. O ex-presidente Lula (PT) apresenta ampla vantagem diante de seu adversário, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Lula tem 73% e Bolsonaro 21%.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas, entre os dias 18 e 20 de outubro, em 74 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-07302/2022 e BR-05874/2022.

