Ipec no RN: Fátima Bezerra tem 61% e deve ser reeleita no primeiro turno

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), tem 61% dos votos válidos e deve ser reeleita no primeiro turno , aponta pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º), véspera da eleição.

O segundo colocado, Capitão Styvenson (Podemos), tem 18% das intenções de voto; em terceiro lugar está Fábio Dantas (Solidariedade), com 17%, de acordo com o levantamento encomendado pela Inter TV Cabugi.

Clorisa Linhares (PMB), Rosália Fernandes (PSTU), Bento (PRTB) e Danniel Morais (PSOL) registraram 1%. Rodrigo Vieira (DC) e Nazareno Neris (PMN) não pontuaram. Brancos e nulos somam 7% e não sabem 2%.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro em 35 municípios potiguares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RN-04452/2022.

