Ipec Pernambuco: Raquel Lyra tem 54% dos votos válidos; Marília Arraes 46%

247 - Pesquisa Ipec divulgada neste sábado (29) aponta liderança da candidata do PSDB ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra, com 54% de intenção de votos válidos no segundo turno, contra 46% de Marília Arraes, do Solidariedade.

Nos votos totais, Raquel Lyra tem 51%, Marília Arraes 43% e branco/nulo 3%, exatamente o mesmo cenário do levantamento anterior.

No primeiro turno, Marília saiu das urnas com 1.175.651 votos (23,97%), e Raquel, 1.009.556 votos (20,58%).

As entrevistas desta segunda pesquisa foram feitas entre quinta (27) e este sábado (29). Foram ouvidas 2.000 pessoas em 74 municípios pernambucanos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05928/2022.

