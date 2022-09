Ipec: PT cresce 3 pontos e passa PDT em disputa pelo governo do Ceará; Capitão Wagner lidera com 35%

Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 35%, seguido por Elmano Freitas (PT), com 22%, e Roberto Cláudio (PDT), 21% edit

247 - O candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano Freitas (PT), cresceu 3 pontos e passou o candidato do PDT, Roberto Cláudio, candidato de Ciro Gomes que perdeu 7 pontos, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira, 9, contratada pelo Sistema Verdes Mares.

Quem lidera a disputa pelo governo estadual é o bolsonarista Capitão Wagner (União Brasil), que tem 35% das intenções de voto. Elmano Freitas (PT) tem 22%, tecnicamente empatado com Roberto Cláudio (PDT), que tem 21%, devido à margem de erro é de 3 pontos percentuais. No entanto, a pesquisa mostra tendência de crescimento de Elmano e de queda de Roberto.

Zé Batista (PSTU) e Chico Malta (PCB) estão empatados em 1%, enquanto Serley Leal (UP) não pontuou. Brancos e nulos somam 9%, e não sabe/não respondeu registrou 12%.

A pesquisa entrevistou 1.200 eleitores entre 6 e 8 de setembro e está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-08984/2022.

