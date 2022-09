Ipespe Ceará: Lula lidera com 52% dos votos, Bolsonaro tem 24% e Ciro Gomes aparece em terceiro, com 14%

Pesquisa estimulada revela estabilidade, com variações dentro da margem de erro, sem mudanças significativas no cenário edit

247 - Pesquisa Ipespe divulgada nesta terça-feira (13) revela estabilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará, reduto do candidato pedebista, Ciro Gomes. Lula aparece com larga vantagem sobre os os demais candidatos (55%). Já o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 24% das intenções de voto. O candidato Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará, tem 14% e Simone Tebet (MDB) aparece com 2%. A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Povo.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 25 de agosto, Lula oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro ganhou um ponto. Já os candidatos Ciro e Tebet, por sua vez, mantiveram os mesmos números do levantamento anterior.

Lula (PT): 52%

Bolsonaro (PL): 24%

Ciro Gomes (PDT): 14%

Simone Tebet (MDB): 2%

Soraya Thronicke (UB): 0

Vera (PSTU): 0

Constituinte Eymael (DC): 0

Felipe d’Avila (Novo): 0

Pablo Marçal (Pros): 0

Sofia Manzano (PCB): 0

Branco/nulo: 5%

Não sabe/não respondeu: 3%

A pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, entrevistou 1.000 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais (p.p) para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95,45%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04596/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), com o protocolo CE-06344/2022.

