Ipespe mostra Elmano acima de candidato do PDT no Ceará; petista deve ir ao 2º turno

Candidato do PT ao governo do Ceará deve disputar 2º turno contra o bolsonarista Capitão Wagner, aponta Ipespe

247 - O candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano Freitas, está à frente de Roberto Cláudio, candidato do PDT, partido de Ciro Gomes, e deve ir ao segundo turno contra o bolsonarista Capitão Wagner (União Brasil), aponta pesquisa Ipespe divulgada nesta terça-feira, 13.

Capitão Wagner aparece na liderança com 36%, tendo oscilado um ponto para baixo na comparação com o levantamento anterior, realizado entre 20 e 23 de agosto. Ele é seguido de Elmano, que oscilou três pontos para cima, e Roberto Cláudio, que oscilou três pontos para baixo.

Em seguida vêm Zé Batista (PSTU) e Chico Malta (PCB), com 1%, e Serley Leal (UP), com 0%. Brancos e nulos somam 10%, enquanto 7% não sabem.

O Ipespe entrevistou 1.000 eleitores entre 9 e 11 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sob o código CE-06344/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-04596/2022.

