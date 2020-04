Irmão de Ciro, Ivo Gomes intervém em fábrica de lingerie em Sobral para produzir máscaras

247 - Prefeito de Sobral (CE) e irmão de Ciro e Cid Gomes, Ivo Gomes (PDT), decretou intervenção em uma fábrica de lingeries do município para produzir máscaras e outros equipamentos de proteção individual para os moradores do município durante a pandemia do coronavírus. Segundo a assessoria do prefeito, a intervenção valerá até 4 de julho, período em que deverão ser produzidas 300 mil máscaras de pano para serem entregues à população, de 208 mil habitantes.

A prefeitura lançou edital, nesta segunda-feira, 6, que prevê a contratação de 30 funcionários a serem pagos pelo município para a confecção do material. De acordo com o gabinete de Ivo Gomes, houve um acordo com a empresa objeto da intervenção, a Diamantes Lingerie, que ocupa um imóvel da prefeitura e o cedeu em caráter emergencial e temporário.

A fábrica demitiu sua equipe de 30 costureiras no dia 17 de março, quando iniciou o período de isolamento social no município. Pelo acordo, a empresa continuará pagando os salários desses funcionários e do gerente de produção. “

Além da fábrica, dois hospitais já estão sob intervenção da prefeitura, o Dr. Estevam e o Dr. Alves. Ivo considerou que o primeiro tinha uma quantidade considerável de leitos vazios que poderiam ser aproveitados para acolher a população, e o segundo não estava funcionando e foi oferecido pela própria família proprietária.

As informações são do Congresso em Foco.

