Irmão de líder do gabinete do ódio de Bolsonaro tem cargo na prefeitura de Campina Grande

247 - Irmão de Tércio Arnaud Tomaz, assessor de Jair Bolsonaro apontado como um dos principais membros do chamado gabinete do ódio ligado ao presidente, Túlio Arnaud Tomaz foi nomeado em janeiro de 2021 para o cargo em comissão de assessor técnico jurídico da secretaria de Administração da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O prefeito é Bruno Cunha Lima, do PSD, apoiador de Bolsonaro. Em fevereiro, o presidente fez uma breve passagem pelo aeroporto da cidade e Cunha Lima foi ao seu encontro para tirar fotos. Nelas, ambos aparecem sem máscaras.

A atitude foi classificada como descompromisso com a vida por Geraldo Antônio de Medeiros, secretário estadual de Saúde.

A reportagem ainda destaca que Túlio já havia sido nomeado para cargo em comissão em setembro de 2020, na gestão anterior da prefeitura, então comandada por Romero Rodrigues (PSD), de quem Cunha Lima fora chefe de gabinete.

