Ivete Sangalo recebe alta após internação por pneumonia

247 - A cantora Ivete Sangalo recebeu alta hospitalar neste sábado (24) após enfrentar alguns dias de internação devido a uma pneumonia, A baiana utilizou suas redes sociais para compartilhar o momento de retorno ao conforto de sua casa e expressar sua gratidão pelo apoio recebido durante o período em que esteve internada.

"Meus amores, já em casa! Obrigada por tantas mensagens de amor e carinho. Suas orações chegaram e me fortaleceram. Obrigada. Deus, obrigada por cuidar da sua filha e fazê-la forte e corajosa", escreveu Ivete em uma publicação, acompanhada de um vídeo que mostrava parte do seu quintal.

A jornada de Ivete rumo à recuperação foi compartilhada com seus seguidores desde o anúncio de sua internação, feito na última quinta-feira (22) por meio do Instagram. Na ocasião, a artista tranquilizou seus fãs, informando que estava sob cuidados médicos e que já se sentia melhor.

