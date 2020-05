Jacaré de quase dois metros passeia pelas ruas de Natal

Sputnik – Um jacaré de quase dois metros de comprimento foi avistado caminhando pela calçada de rua próxima a uma lagoa de captação em Natal.

O episódio ocorreu nesta sexta-feira (15) na calçada da lagoa de captação na Zona Sul de Natal. Pessoas que estavam passando pelo local acionaram as autoridades após se depararem com o réptil.

A ocorrência foi atendida pela Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipam) durante a tarde desta sexta-feira, segundo o portal G1.

De acordo com as autoridades, o jacaré-de-papo-amarelo encontrado na região pesava 35 quilos e provavelmente saiu da lagoa durante as chuvas que atingiram a região durante a madrugada.

Após ser resgatado, o réptil foi solto em um local seguro, onde deve seguir seu caminho em paz.

