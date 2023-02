Janja marca presença no carnaval de Salvador ao lado da família Gil

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, participou do Carnaval de Salvador na tarde deste domingo (19), no camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil, no circuito Barra-Ondina.

A anfitriã Flora Gil recepcionou Janja e mostrou os espaços do camarote. Ela posou para fotos com Gilberto Gil e Fátima Mendonça, esposa do senador e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner.

No sábado (18), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresentou no camarote ao lado de Gilberto Gil, que também performou no local.

Janja e o presidente Lula estão em Salvador desde a última sexta-feira (17), hospedados na Base Naval de Aratu.

