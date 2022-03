Jaques Wagner confirma que não será candidato ao governo da Bahia

"A retirada da minha candidatura não implica na retirada da candidatura do PT", disse o senador edit

CartaCapital - Após adiar o anúncio da retirada da sua candidatura ao governo da Bahia, diante da reação dos petistas no estado, o senador Jaques Wagner confirmou que está fora da eleição estadual. Seu mandato parlamentar ainda está no meio e só termina em 2026. A ideia de Wagner era apoiar a candidatura ao governo do também senador Otto Alencar (PSD-BA), mas, segundo o PT, o assunto ainda será debatido.

"A retirada da minha candidatura não implica na retirada da candidatura do PT. Quem decidirá se terá candidatura ou não, não sou eu, será o partido", afirmou Wagner, durante encontro com a militância.

