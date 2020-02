Wagner: morte de Adriano "interessa à família Bolsonaro", e não ao governo da Bahia

247 - O senador Jaques Wagner (PT-BA) disse que Jair Bolsonaro tenta arrumar culpados para encobrir crimes, se referindo aos comentário que Bolsonaro fez sobre a morte do miliciano Adriano de Nóbrega.

“Todo assassino tenta arranjar um culpado para tirar de perto dele a culpa. A história é a mesma. Todo mundo sabe. Sherlock Holmes [o célebre personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle, que costumava descobrir crimes à base de deduções e raciocínio lógico] perguntaria: a quem interessa a morte de Adriano? Não é ao governador da Bahia. Interessa, ao que tudo indica, à família Bolsonaro”, afirmou o senador, segundo reportagem do site Metrópoles.

O ex-policial e miliciano Adriano da Nóbrega integrava o Escritório do Crime, organização investigada no inquérito sobre a morte da vereadora Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes.

Segundo ele, o clã Bolsonaro tenta construir uma versão dos fatos para abafar a relação que mantinham com a milícia. “De repente eles tentam construir uma versão fantasiosa, para tentar tirar do colo deles o que me parece bastante evidente", frisou o Jaques Wagner.