Jerônimo ultrapassa ACM Neto em popularidade digital, diz levantamento Quaest

247 - A três dias da eleição, o candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ultrapassou ACM Neto (UB) no Índice de Popularidade Digital (IPD). Criado pela Quaest, o índice vai de 0 a 100 e ajuda a medir a temperatura da corrida eleitoral.

De acordo com o levantamento publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, mostrou que Jerônimo vem numa tendência de crescimento no ranking desde o início de setembro, saltando de 52,39, no dia 1º, para 65,96 nesta terça (27), enquanto Neto fez o caminho inverso, passando de 63,81 para 46,51 no mesmo período.

Em terceiro aparece o ex-ministro João Roma (PL), candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL), com 8% das intenções de voto e 34,15 no IPD.

Os dados têm como base o movimento das pesquisas de intenção de voto. O levantamento é calculado por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis de seis sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google.

